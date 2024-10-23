İstanbul’da 13 saatlik su kesintisi! 3 ilçeyi etkileyecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) İstanbul'un Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerinde bugün saat 23 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'dan 23.00'a kadar 13 saatlik süreyle su verilmeyeceğini duyurdu.

İSKİ'den açıklamaya göre, Büyükçekmece Arıtma Tesisi-Mimarsinan 1400 milimetre çapındaki isale hattının Büyükçekmece Barajı gövde geçişinde esnek boru bağlantı parçalarının montaj çalışmaları yapılacak.

Su akmayan bir musluk (AA)

Bu sebeple bugün saat 10.00'dan itibaren 13 saat süreyle su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece ilçesinde; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri. Çatalca ilçesinde; Ferhatpaşa, Kaleiçi, Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Muratbey, Gökçeali, Oklalı, Kestanelik ve Dağyenice mahalleleri. Silivri ilçesinde; Selimpaşa, Kavaklı, Ortaköy, Yenimahalle, Cumhuriyet, Fatih, Pirimehmetpaşa ve Semizkumlar mahalleleri."