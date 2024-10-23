Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, hangi tarihte? 2024 ehliyet yenileme ücreti ne kadar, cezası var mı?

1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre dolmak üzere. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamayla ehliyetlerini henüz yenilememiş olanları uyararak belirlenen son tarihe dikkat çekti. 31 Aralık 2024'e kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücülerin belgeleri iptal edilecek ve yeniden ehliyet almak zorunda kalacaklar.

Ehliyet Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Ehliyet yenileme işlemleri Türkiye genelindeki tüm nüfus müdürlüklerinden yapılabiliyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve yenileme ücreti yer alıyor. Sağlık raporu, yetkili sağlık kuruluşlarından alınırken, biyometrik fotoğrafın son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekiyor. Yenileme işlemi için ise sadece 15 lira ücret talep ediliyor.

Başvuru İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar, aşağıdaki belgelerle başvuru yapabiliyor:

🔸Eski sürücü belgesi

🔸Sağlık raporu

🔸Bir adet biyometrik fotoğraf

🔸15 lira yenileme ücreti

Bu belgeleri eksiksiz tamamlayan kişiler, başvurularını nüfus müdürlüklerine yaparak yeni sürücü belgelerine sahip olabiliyorlar. Ayrıca, MERNİS sistemine kayıtlı adresleri olanlar, ehliyetlerinin belirtilen adrese teslim edilmesini talep edebiliyor.

Randevu Nasıl Alınır?

Ehliyet yenileme işlemi için randevu almak isteyenler, randevu.nvi.gov.tr üzerinden veya Alo 199 Nüfus Müdürlüğü destek hattından kolayca randevu oluşturabiliyor. Randevu almayanlar da doğrudan nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Randevusuz başvuruların kabul edilmesi, süreci daha esnek hale getiriyor.

Ehliyet Yenileme Ücretleri 2024'te Ne Kadar?

Yenileme ücreti olarak belirlenen 15 lira, mevcut harç tarifesi üzerinden uygulanıyor. Ücretin değişmemesi, ehliyetlerini yenilemek isteyenler için ekonomik bir avantaj sağlıyor. Yenileme işlemleri sırasında başka bir harç talep edilmiyor.

Son Başvuru Tarihi 31 Aralık 2024

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvuru yapmayanların ehliyetleri iptal edilecek ve araç kullanmaları yasal olarak mümkün olmayacak.