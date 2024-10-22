İstanbul Barosu PKK avukatlarıyla doldu! Kaboğlu’nun listesi şok etkisi yarattı

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu başkan seçildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kurulda, 12 aday yarışırken 161 sandık kuruldu.

fotoğraf: İHA

KABOĞLU BAŞKAN SEÇİLDİ



64 bin 72 avukatın oy kullanma hakkının bulunduğu kurulda, sandıklar saat 17.00 itibarıyla kapandı. Sandık görevlileri oy sayımı yaparken, avukatlar kurulan ekrandan sonuçları takip etti.

Seçimde, Değişim İçin Avukatlar Grubu'ndan İbrahim Özden Kaboğlu 7 bin 219 oyla başkan seçildi.

fotoğraf: İHA

İLK 4 MADDE'YE DOKUNMAYA NİYETLENDİ



Geçmişte CHP'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak da görev yapan yeni İstanbul Baro Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu seçimlerin ardından ağzındaki baklayı çıkarttı.



İlk dört maddeyi hedef alan Kaboğlu, "İbrahim Kaboğlu kitaplarında da yazdı konuşmalarında da dile getirdi. Değişmez maddelere olumlu anlamlarda dokunulabilir" diyerek skandal ifadelere imza attı.

İbrahim Kaboğlu

LİSTEDEKİ İSİMLER ŞOK ETKİSİ YARATTI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "demokratik özerklik" teorisine destek veren, Öcalan'ın avukatları ile Barış Akademisyenleri çevresi ve LGBT savunucularından isimleri listesine koyan Kaboğlu, şimdiden tartışılmaya başlandı.

YÖNETİMDE TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN AVUKATLARI YER ALIYOR

Kaboğlu'nun İstanbul Baro yönetimine aldığı isimler arasındaki Baran Doğan ve Metin İriz, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatı olarak biliniyor. Arzu Becerik'in Barış Akademisyenlerinin avukatı, Mehmedali Barış Beşli'nin Laz Derneği Kurucu Başkanı ve Lazcanın eğitim dili olmasını savunan isim olduğu öğrenildi.

Listedeki diğer isimlerden Ahmet Ergin'in Öcalan'a özgürlük isteyen Emek Partisi'nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı olduğu, Fırat Epözdemir'in Abdullah Öcalan'ın avukatlarının avukatı olduğu, Ezgi Şahin Yalvarıcı'nın PKK'dan yargılanan sanıkların avukatı olduğu ortaya çıktı.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN!

Başkanlığını ilk olarak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tebrik etti.