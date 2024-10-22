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Bitlis'te mevsimin ilk karı kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 22.10.2024 09:56 Güncelleme: 22.10.2024 10:15
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Bitlis’te mevsimin ilk karı kamerada

Bitlis'te günlerdir etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı araçları ve sokakları beyaza bürüdü. Bölgede her yıl kasım ayı gibi başlayan kar yağışı bu yıl daha erken görülürken özellikle Rahva bölgesinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yüksek kesimlerde daha da etkili olan kar, yüksek kesimlerde yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceğini bildirdi.

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