Hem sağanak yağış hem kar geliyor! Meteoroloji’den yeni uyarı geldi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağını duyururken bazı illerde de kar yağışının beklendiği kaydedildi.

BAZI İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ VE KAR BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BİTLİS'TE KAR YAĞIŞI

BİTLİS'te aralıklarla devam eden yağmur yerini bugün kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 20

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23

Adana: Parçalı ve az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU