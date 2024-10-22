Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Alevler kumaş deposuna sıçradı
Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ndeki halısahada çıkan yangın kumaş deposuna sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul'un birçok noktasından görülen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Gaziosmanpaşa'da bir kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Karayolları Mahallesi 648. Sokak'ta bulunan kumaş deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman çevreye yayıldı. Kısa sürede büyüyen yangın yanında bulunan bir iş yerine sıçradı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor.