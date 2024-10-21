21 Ekim 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri

Van'da saman balyası yüklü tırdaki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 16:23 Güncelleme: 21.10.2024 16:23
ABONE OL
Van’da saman balyası yüklü tırdaki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan saman balyası yüklü tırın dorsesindeki zulada 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Muradiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Saman balyası yüklü tır içerisinde yapılan aramada, iç kısma zulalanmış ve ülkeye yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili tır sürücü İ.Ç. gözaltına alınmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili sınır dışı işlemleri derhal başlatılmıştır. Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyoruz" denildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör