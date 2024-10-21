Bursa’da trafiği kesip tozu dumana kattı 33 bin lira ceza yedi

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir gurup geldikleri lüks araçlarıyla yol ortasında dakikalarca drift atıp tozu dumana kattı.

Trafiği kesen sürücünün o anları çevredekilerin amatör kamerasına yansırken, trafik ekipleri görüntüler üzerine harekete geçti. Sürücüyü tespit eden polis, drift yapmaktan 33 bin lira idari ceza uyguladı.