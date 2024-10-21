Tekirdağ'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı! 5 ölü 1 yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Cenk V. yönetimindeki araç, Ö.A.'nın kullandığı iş makinesiyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Olay Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde meydana geldi.
Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y'nin öldüğünü belirledi. Yaralı olarak iş makinesinden çıkarılan Ö.A. ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.