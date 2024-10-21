İstanbul'da anne ve bebeği evinde ölü bulundu!
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir daireden gelen kötü kokuların fark edilmesi üzerine yapılan incelemede, yabancı uyruklu anne Sauda A. ve 1 yaşındaki oğlu hareketsiz bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD'ın yaptığı ölçümlerde herhangi bir olumsuzluk çıkmazken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Korkunç olay, saat 23.00 sıralarında Beyoğlu, Bülbül Mahallesi Büyük Kırlangıç Sokak'ta meydana geldi.
ANNE VE BEBEK EVDE HAREKETSİZ BULUNDU
Edinilen bilgiye göre, çevre sakinleri 4 katlı binanın birinci katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, daire içinde yabancı uyruklu bir anne ve bebeği hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sauda A. ve bebeğinin hayatını kaybettiği belirlendi.
AFAD DAİREDE ÖLÇÜM YAPTI
Evden gelen kokular üzerine adrese gelen AFAD ekipleri, binada ölçüm yaptı. Yapılan ölçümde ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden Sauda A. ve bebeği polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracı ile Yenibosna Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.