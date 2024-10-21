Konya’da motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay, merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakası belli olmayan bir motosiklet sürücüsü, bir hafif ticari aracın sürücü kısmındaki açık olan camdan kapıya tutundu. Motosiklet sürücüsünün kasksız bir şekilde araca tutunarak tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü ve hafif ticari aracın trafikte ilerlemesi yer alıyor.