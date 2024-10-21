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Hakkari'de 23 aranma kaydı bulunan şahıs tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2024 13:42
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Hakkari’de 23 aranma kaydı bulunan şahıs tutuklandı

Hakkari genelinde; 8 terör, 3 öldürme, 16 dolandırıcılık, 13 hırsızlık, 13 narkotik, 47 siber, 19 KOM, 45 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 164 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 23 şüpheli ise tutuklandı.

Hakkari'de değişik suçlardan aranan 23 kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Eylül - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Hakkari genelinde; 8 terör, 3 öldürme, 16 dolandırıcılık, 13 hırsızlık, 13 narkotik, 47 siber, 19 KOM, 45 diğer suçlardan haklarında aranma kaydı bulunan toplam 164 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş olup, bunlardan 23'ü tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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