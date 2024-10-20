Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı! Dolaplardaki parayı çaldı

Olay, geçtiğimiz 15 Ekim Salı günü saat 13.00 sıralarında Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre sağlık ekipleri öğle saatlerinde ihbar üzerine sokakta baygın buldukları bir kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Sedyeyle hastaneye getirilen kişi, kendine geldikten sonra tedavi olmak için oturup beklemeye başladı.

BAYGIN HALDE GELİP HIRSIZLIK YAPTI

Bir süre sonra hastanede gezmeye başlayan kişi, bir odadaki çantayı gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra bir hastanın çantasından 500 lirayı, diğer hastanın ise içinde 5 bin lira yüklü olan otobüs kartını çalan şüpheli hastaneden yaya olarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken çantanın sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, şüphelinin sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldüğünü tespit etti. Hastaneye kayıtlarına ulaşan polis, şüphelinin Kocatepe Mahallesi'nde bir apartmanın önünden alındığı belirlendi. Hemen harekete geçen polis, hırsızlık şüphelisi Z.J. 'yi (24) aynı adreste yakaladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Z.J. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

72 yaşındaki mide kanseri hastası Yavuz Gürsoy konuştu (DHA)

'HEMŞİREYİ ÇAĞIRMAYA GİDERKEN ÇALDI'

Yaşanan olayla ilgili konuşan 72 yaşındaki mide kanseri hastası Yavuz Gürsoy, "Ben odada yatıyordum, yandaki hasta da yatıyordu. Aniden bu genç çocuk içeriye girdi. Kimi arıyorsun deyince, dil bilmiyorum gibi hareketler yaptı. Sonra diğer adamın yanına gitti, aramızda perde vardı. Ona bir şeyler sordu ve dolapları açıp kapatmaya başladı. Benim dolabımı karıştırma dedim. Ben diğer hastanın arkadaşı zannettim. Hemşireyi çağırmaya gittim bu da o esnada dolaplardan hem benim hem de onun paraları götürmüş. Benden 550-600 lira, onun da 5 bin lirasını, kimliğini, otobüs kartını götürmüş. Sonra bu dışarıya çıkıp sağ sola gitmeye başladı. Hemşireler bunu yakaladı. Gitme dediler ama bu orada bir odaya daha daldı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Yanımdaki adama paralarım gitti deyince bizde hemşirelerin yardımıyla hastane polisine gidip şikayette bulunduk. Teşhis ettim, kameralardan yakalamışlardı. Hastane girişinde MR'a gidiyorum diyerek yukarıya çıkıyorlar. Aslında oraya gidenleri sıkı şekilde kontrol etmeleri lazım" dedi.