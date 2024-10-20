MSB duyurdu: Yunanistan’ın bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.

🗓️ 19 Ekim 2024



Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi.



Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil… pic.twitter.com/1fE0kwZkbR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2024

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.