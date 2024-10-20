MSB duyurdu: Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenler kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusuna bıraktığı düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın bıraktığı düzensiz göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.
🗓️ 19 Ekim 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 20, 2024
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi.
Düzensiz göçmenler bölgeye intikal eden Sahil… pic.twitter.com/1fE0kwZkbR
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botunun Koyun Adaları'nın güney doğusunda, düzensiz göçmenleri taşıyan bot bıraktığı görüntülendi. Düzensiz göçmenler, bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.