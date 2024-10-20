Patates tarlada 2 pazarda 10 lira

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da patates hasadı başladı. Tarım ve hayvancılıkta birçok alanda ülke genelinde ilk sıralarda yer alan Aksaray patates üretiminde de Türkiye'de ilk 10 il arasında bulunuyor. Aksaraylı üreticiler ektikleri patatesi toplamak için tarlalarda hummalı bir çalışmaya girerken, patates tarladan tüccara 2 liradan satılıyor. Pazarcı esnafına gelene kadar fiyatı 8 liraya kadar çıkan patates pazarda ise 10 ile 15 lira arasında vatandaşla buluşuyor.

Bu yıl patates üretiminde rekoltenin düşük olduğuna dikkat çeken patates üreticisi Aşire Bacık (60), tarlada 2 lira olan patatesin pazarda 10 liraya verildiğini söyledi. Üreticinin kazanmadığına da değinen Aşire Bacık, "2024 yılının ilk patates hasadını yapıyoruz. Patateslerde pek bir verim yok. Rekolte de epey düşük. Biz 2 liraya veriyoruz Pazar da 10 lira. Hiç kazanmıyoruz. Biz 2 liraya verirken bile kazanamıyoruz. Ama pazarda 10 liraya veriyorlar. Yerine göre 12 ile 15 lira arasında değişiyor. Onlar kazanıyor ama çiftçi zararda" dedi.