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Lastiği patlayan araç devrildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 12:31 Güncelleme: 20.10.2024 12:31
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Lastiği patlayan araç devrildi

Şanlıurfa'da lastiği patlayan pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tülmen-Bozova kara yolu Kaplandağı mevkisinde meydana geldi. Bozan Y.'nin kullandığı 34 AP 8905 plakalı kapalı kasa pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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