Isparta’da eğlence merkezi alev alev yandı!

Yangın, dün gece saat 23.00 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1001 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir kafenin en üst katında çıktı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerinde müdahale anı (İHA)

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında işletme sahipleri müşterileri hızla tahliye etmeye çalıştı. Alevlerin arasında işletmeyi terk eden müşteriler büyük panik yaşarken, itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Olay yerinden bir kare (İHA)

İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından cadde güvenlik şeridi ile yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerin uzun süren çalışmalarının ardından yangın 2 saatte söndürüldü. Meydana gelen olayda şans eseri yaralının olmadığı öğrenildi.

"İLK OLARAK BEN KOŞTUM AMA TAM SÖNDÜREMEDİK"



İşletmeden alevlerin yükseldiğini gören ve yangın tüpünü alarak anında müdahale eden Murat isimli esnaf, "Komşumun dükkanı yandı. İlk olarak ben koştum ama tam söndüremedik. Yangın söndürme tüpü ile koştum, içeride olan müşterilerin hepsini dışarı çıkardık. Diğer esnaf arkadaşlarımda koştu. En azından kurtulmuş oldular" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.