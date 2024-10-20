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Bartın'da "kadına bakma" kavgası! 2 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.10.2024 04:21 Güncelleme: 20.10.2024 04:34
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Bartın’da kadına bakma kavgası! 2 yaralı

Bartın'ın Amasra ilçesinde balık restoranında 'kadına bakma' meselesi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı. Şişe ve bıçak kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, 1 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Amasra ilçe merkezinde alkollü balık restoranında yemek yiyen 2 grup arasında kavga çıktı.

GÖZÜNDEN YARALANDI

Erkek şahıslardan birinin diğer grupta bulunan kadına baktığı iddiasıyla çıkan kavgada, şişe ve bıçak kullanıldı. Kavgaya karışanların biri bıçak darbesi ile gözünden, diğeri ise şişe darbesi ile kafasından yaralandı.

Çevrede devriye gezen bekçiler, ortalığın fena halde karıştığı restorandaki kavgaları duyması üzerine kavgaya müdahale etti Araya giren bekçiler, desteğe gelen polis ekiplerinin de desteği ile kısa sürede olayın büyümesini önledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga nedeniyle yaralanan 2 kişi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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