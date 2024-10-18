Yerli ve milli teknolojinin tarihe geçen ismi: Özdemir Bayraktar

Bugün, Türkiye savunma sanayisinin gelişmesinde adı geçen önemli isim Özdemir Bayraktar'ın vefatının ikinci yıl dönümü. Bayraktar; terörle mücadele ve dış politika başta olmak üzere Türkiye'nin birçok alanda elini güçlendiren İHA ve SİHA'ların üretiminde kritik rol oynadı.

Baykar tarafından bütünüyle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tüm savunma sanayi ürünlerinin tasarımlarını çizen yüksek mühendis Özdemir Bayraktar, bütün ömrünü bu uğurda adamaktan çekinmedi.

Baykar tarafından bütünüyle yerli ve milli imkanlarla geliştirilen tüm savunma sanayi ürünlerinin tasarımlarını çizen yüksek mühendis Özdemir Bayraktar, bütün ömrünü bu uğurda adamaktan çekinmedi.

Zorluklara rağmen şevki hiç kırılmayan ve ülkesine küsmeyen Bayraktar, bütün engelleme girişimlerine rağmen bir an olsun durmadı. Yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayinde kendi ayakları üzerine durabilme için önemli başarılara imza attı.

ÜLKESİ İÇİN GECELİ GÜNDÜZLÜ ÇALIŞTI

Gökyüzüne olan ilgisi nedeniyle hususi pilot sertifikası da olan Bayraktar, en üst düzey teknolojiyle donatılmış olan insansız hava araçlarının da mimari olarak biliniyor.

Milli teknoloji ideali çerçevesinde birçok proje geliştiren Bayraktar, 'Kalite detaydadır' şuuruyla durmaksızın çalıştı. İnandığı değerlerden taviz vermeyen Bayraktar, projelerin hayata geçirilmesinde, tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat sürecinden yatırım planlamalarına kadar bütün süreçlere liderlik etti.

AZERBAYCAN TARAFINDAN KARABAĞ NİŞANI VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre; Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarına da aktif olarak katıldı. Çalışmaların yürütüldüğü 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kaldı. Askerlerle birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde yer aldı. Özdemir Bayraktar, yerli imkanlarla geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın 30 yıl süren Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nisanı'na layık görüldü. 18 Ekim 2021'de hayata veda eden Özdemir Bayraktar, 19 Ekim 2021'de doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.