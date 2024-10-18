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Husumetlilerin kürekli yumruklu kavgası kamerada

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 09:25
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Husumetlilerin kürekli yumruklu kavgası kamerada

Bursa'da, husumetli iki grup arasındaki kürekli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan husumetli iki taraf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklarla birbirine vuran kalabalıkta bir kişi, eline aldığı kürekle karşı tarafa saldırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, kavga çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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