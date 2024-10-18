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Konya'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 16:42
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Konya’da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Konya'nın merkez Meram ilçesinde bir erkek cesedi bulundu.

Kaşınhanı Mahallesi yakınlarındaki bir sulama kanalında ceset gören çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Satılmış Sıvacı'ya (35) ait olduğu belirlenen ceset, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Sağlık çalışanı olduğu belirlenen Sıvacı hakkında, ailesinin 5 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

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