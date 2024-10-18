Düzce’de kuvvetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizdeki dalga boyu yaklaşık 5 metreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis etkili oldu. Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü. Karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürdü. Balıklı, Pürenli, Kardüz, Sinekli ve Samandere yaylaları, yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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