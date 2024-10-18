İzmir’de orman yangını! Alevler kontrol altında

Zafer Mahallesi'nde Gaziemir Yeni Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri (AA)



İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, iş makineleri ve ekipler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sarp arazide etkili olan yangına müdahale için iş makineleriyle yol açıldığı görüldü. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiyenin müdahalesi ile yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü.