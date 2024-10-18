Edirne'de feci kaza! Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Y.S'nin (23) kullandığı 22 HS 295 plakalı motosiklet, Hükümet Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kaldırıma çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.S'ye, o sırada yoldan geçen K.D. idaresindeki 22 BF 601 plakalı otomobil çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.
Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.