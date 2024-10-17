Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! 2-6 trilyon, 211, 236, 442, 513 milyarlık...

Türkiye'de bankalarda bulunan mevduat hesaplarının sıralamasına ilişkin BDDK'nın açıkladığı verilere göre, tasarruf sahipleri arasında en yüksek mevduata sahip 10 il belirlendi. İşte o sıralama...

10 - Mersin

209 milyar 333 milyon 536 bin Lira

9 - Konya

210 milyar 878 milyon 525 bin Lira

8 - Muğla

211 milyar 376 milyon 926 bin Lira

7 - Adana

236 milyar 144 milyon 441 bin Lira

6 - Kocaeli

319 milyar 80 milyon 233 bin Lira

5 - Bursa

442 milyar 526 milyon 694 bin Lira

4 - Antalya

513 milyar 842 milyon 573 bin Lira

3 - İzmir

848 milyar 34 milyon 420 bin Lira

2 - Ankara

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira

1 - İstanbul

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira