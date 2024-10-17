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Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu! 2-6 trilyon, 211, 236, 442, 513 milyarlık...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.10.2024 09:33
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Türkiye’nin en zengin illeri belli oldu! 2-6 trilyon, 211, 236, 442, 513 milyarlık...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'deki bankalarda bulunan mevduatlara ilişkin verileri açıkladı. Ülke genelinde tasarruf sahiplerinin bankalarda biriktirdiği paralarla ilgili en çok mevduata sahip iller belirlendi. Araştırma, yatırımcıların tercihlerini ve bankacılık sektöründeki eğilimleri gözler önüne sererken, Türkiye'nin finansal yapısına dair önemli veriler sundu. BDDK'nın yayımladığı veriler, Türkiye'de mevduat hesabı bakımından en yüksek tasarrufları olan iki ilin İstanbul ve Ankara olduğunu gösterdi.

Türkiye'de bankalarda bulunan mevduat hesaplarının sıralamasına ilişkin BDDK'nın açıkladığı verilere göre, tasarruf sahipleri arasında en yüksek mevduata sahip 10 il belirlendi. İşte o sıralama...

10 - Mersin

209 milyar 333 milyon 536 bin Lira

9 - Konya

210 milyar 878 milyon 525 bin Lira

8 - Muğla

211 milyar 376 milyon 926 bin Lira

7 - Adana

236 milyar 144 milyon 441 bin Lira

6 - Kocaeli

319 milyar 80 milyon 233 bin Lira

5 - Bursa

442 milyar 526 milyon 694 bin Lira

4 - Antalya

513 milyar 842 milyon 573 bin Lira

3 - İzmir

848 milyar 34 milyon 420 bin Lira

2 - Ankara

2 trilyon 60 milyar 520 milyon 141 bin Lira

1 - İstanbul

6 trilyon 837 milyar 457 milyon 854 bin Lira

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