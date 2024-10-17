Güneş panellerini temizleme robotu üretim kayıplarını önleyecek

Karabük Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji" alanında "uzmanlaşan üniversite" olarak seçilmesinin ardından bu alandaki akademik çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Akademisyenler tarafından üniversite kampüsünde bulunan çatı tipi güneş enerji santralinin panellerinin temizliği için tamamen yerli imkanlarla bir panel temizleme robotu üretildi. Elektrik, elektronik ve mekanik tasarımı, yazılımı ve imalatı Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Selim Öncü, Doç. Dr. Mustafa Karagöz ve Öğr. Gör. Burak Çiftçi tarafından gerçekleştirilen güneş paneli temizleme robotu, saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sahip ve çift veya tek fırça çalışma seçenekleri ile kullanılabiliyor.

Proje yürütücülerinden Doç. Dr. Mustafa Karagöz, "Robotun elektronik devre ve mekanik tasarımı, kontrol yazılımı ve imalatı tamamen ekibimize aittir. Tasarlayıp ürettiğimiz temizleme robotu, üniversitemiz çatılarında bulunan PV panellerin temizliğinde profesyonelce kullanılmıştır" dedi.

Karagöz, robotun performansı ve yapılan testler hakkında da şu bilgileri verdi: "Saatte yaklaşık 170 kWp temizleme kapasitesine sahip olan robotumuz, tek ya da çift fırçayla temizleme seçenekleri ile kullanılabilmektedir. Farklı tip panellerde yapılan temizleme çalışmalarında robotun 15 dereceye kadar kayma yapmadan ıslak zeminde, cam yüzeyde temizliği gerçekleştirdiğini gördük. Yaptığımız testlerde Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi çatısında bulunan kirli panellerin temizlenmesiyle üretim performansı artırılmıştır."