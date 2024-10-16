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SunExpress Beyrut ve Erbil seferlerini 17 Aralık'a kadar iptal etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 17:14
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SunExpress Beyrut ve Erbil seferlerini 17 Aralık’a kadar iptal etti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle SunExpress, Beyrut ve Erbil seferlerini 17 Aralık'a kadar durdurma kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce Tel Aviv seferlerini durduran SunExpress, 17 Aralık'a kadar Beyrut ve Erbil seferlerini de iptal etti. İsrail'in başta Gazze olmak üzere Lübnan'a yaptığı saldırılar ve güvenlik gerekçesiyle yerli ve yabancı birçok hava yolu şirketi Lübnan, Ürdün ve Irak seferlerini iptal etmişti.

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