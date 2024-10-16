Kahve damar sağlığını nasıl etkiliyor? Kafeinin damar sağlığını güçlendiren özellikleri

İtalya'da lupus hastaları üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırma, kafeinin damarların yenilenmesine katkıda bulunarak kardiyovasküler sağlıkta iyileşmeler sağlayabileceğini ortaya koydu. Roma Sapienza Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen bu araştırmada, kafeinin vücuttaki damarları yenileme yeteneği olan endotel hücrelerini harekete geçirdiği tespit edildi. Bu araştırmacıların laboratuvar sonuçları, kahve, çay ve kakaoda bulunan kafeinin, kan damarlarının astarını yenilemeye yardımcı olan ve damar büyümesinde rol oynayan hücre grubu olan endotel progenitör hücrelerine aktif olarak yardımcı olduğunu gösteriyor.

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Kafein ve Kalp Sağlığı

Oxford Üniversitesi Yayınları'nın Rheumatology dergisinde 9 Ekim'de yayımlanan başka bir çalışma da kafein tüketiminin kalp sağlığına yönelik faydalarını gözler önüne seriyor. Araştırma, özellikle lupus ve romatoid artrit gibi inflamatuar hastalıklar nedeniyle kardiyovasküler risk taşıyan bireylerde, kafeinin bu riski yönetmeye yönelik etkili bir araç olabileceğini ortaya koyuyor.

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Kalp damar hastalıkları, damarların hasar görmesiyle gelişen ciddi sonuçlar doğurabilir. Kalp krizi ve felç riski, inflamatuar hastalıkları olan bireylerde çok daha yüksektir. Kortizon gibi ilaçlar bu riski artırırken, kafein içeren içecekler kalp sağlığını iyileştirme konusunda dikkat çekici bir rol oynuyor.

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Kafeinin Sağlıktaki Yeni Rolü

Geleneksel olarak doktorlar, kardiyovasküler riskleri azaltmak için inflamasyonu kontrol altına alma, sigara kullanımını bırakma, kolesterolü düşürme ve kan basıncını dengeleme gibi öneriler sunuyordu. Ancak bu son araştırma, diyetin damar sağlığını desteklemede de önemli bir faktör olabileceğini gösteriyor. Kahve, çay ve kakao gibi kafein içeren içecekler, damar sağlığının korunmasına yardımcı olabilir.

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Kafeinin vücutta sadece uyarıcı etkisi değil, aynı zamanda anti-inflamatuar bir potansiyeli olduğu da biliniyor. Bağışıklık hücrelerinin yüzeyinde bulunan bazı reseptörlerle etkileşime girerek inflamasyonu azaltan kafein, bu sayede kardiyovasküler riskleri de düşürebilir.

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Lupus hastalarında yapılan araştırmalar, kafein tüketenlerin damar sağlığının, tüketmeyenlere göre daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan 31 lupus hastasının bir hafta boyunca tükettiği yiyecek ve içecekler incelendi ve sonuçlar kafein tüketiminin damar sağlığına olumlu katkı sağladığını gösterdi.

Bu çalışmanın baş yazarı Fulvia Ceccarelli, kafein tüketiminin lupus gibi inflamatuar hastalıklarda kalp sağlığına nasıl etki ettiğinin uzun vadede daha kapsamlı araştırılması gerektiğini belirtiyor. Kafeinin hastalığın seyri üzerindeki etkilerini anlamak için daha büyük ve uzun süreli çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan araştırmacılar, kafeinin diyetle hastalık yönetiminde önemli bir araç olabileceğini öne sürüyorlar.



Kafeinin damar sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili ayrıntılı çalışmaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

academic.oup.com/rheumatology/advance-article-abstract/doi/10.1093/rheumatology/keae453/7814667?redirectedFrom=fulltext