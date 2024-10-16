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Malatya'da ağır hasarlı okulda yangın!

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 00:49
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Malatya’da ağır hasarlı okulda yangın!

Malatya'da 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar alan bir okulun çatısında sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu'nun çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin yangına müdahale anı (AA)Ekiplerin yangına müdahale anı (AA)

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP YÖNLENDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 6 araç, 22 personelle müdahale ettiği yangın, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarında Battalgazi Belediyesinin su tankerleri kullanıldı.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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