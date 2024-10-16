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Kars'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 16.10.2024 09:34
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Kars’ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi yakalandı

Kars'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada bin 150 gram bonzai ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Ekipler, merkez Çakmak köyünde A.C.Y. ve A.Y.A.'nın satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada bin 150 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla Kars Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilirken, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla A.Y.A. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Firar eden A.C.Y. ise Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ile yapılan ortak çalışmada Çerkezköy'de yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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