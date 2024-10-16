16 Ekim 2024, Çarşamba
Haberler Yaşam Haberleri

Düzce'de temizlik işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2024 09:35 Güncelleme: 16.10.2024 09:35
ABONE OL
Düzce’de temizlik işletmesinde çıkan yangın söndürüldü

Düzce'de temizlik malzemeleri üretimi yapan firmadaki yangını itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Yangın Beyköy bölgesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre temizlik malzemeleri üretimi yapan firmadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler kapıyı keserek alevlere müdahalede bulundu. Kimyasal ürünlerin bulunduğu alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer dükkanlara ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangına bölgede bulunan Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri de müdahalede bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör