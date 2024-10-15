Sıcaklıklar düşüyor yağmur geliyor! Meteoroloji haritaları güncellendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi.

Özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşeceği kaydedilirken, yağışın çarşamba gününden itibaren etkili olacağı haritalara yansıdı.

O İLLERİ SAĞANAK VURACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Bingöl ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN HARİTALARI