Sağlık çetesinin acımasız yüzü: Adını bile koyamadığım bebeğimi kaybettim

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, örgüte bilerek isteyerek yardım etme, ihmali davranışla kasten adam öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak gibi suçlarından cezalandırılması istendi.

Örgüt lideri F.S. ve İ.G. hakkında ayrı ayrı 273'er yıla kadar, diğer 45 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda toplam 1775 yıl hapis cezası talep edildi. Soruşturmanın fezlekesine, bebeklerini kaybeden ailelerin ifadeleri damga vurdu.

"EŞİM HAKKINDA BİLGİ VERMEDEN PARA İSTEDİLER"



Geçen yıl Kasım ayında 28 haftalık hamile eşinin tansiyon rahatsızlığı nedeniyle Esenyurt'ta özel bir hastaneye gittiklerini belirten Mehmet Hanifi Kaya ifadesinde, 4 saatlik bekleyişin ardından yoğun bakımda yer olmadığı gerekçesiyle yine Esenyurt'ta başka bir özel hastaneye sevk edildiklerini anlattı.

Eşi Zeynep Kaya'nın ambulansla sevk edilip derhal doğuma alındığı söylenen Mehmet Hanifi Kaya, eşinin durumunu sorduğunda 8 bin lira ücret istendiğini belirterek; "Ben ödemeyle uğraşırken eşim doğum yaptı.

"ÜÇÜNCÜ GÜN BEBEĞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER"

Çocuğum 3 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. İlk 2 gün doktor Songül adlı kişi bebeğimin iyi olduğunu söyledi. Bu sürede bebeğimi görmedim. Üçüncü gün ise bebeğimin durumunun kötüleştiği, sonra da öldüğü söylendi." dedi.

"BURASI 5 AYLIK BEBEKLER İÇİN DEĞİL"



Baba Benedict N. ise "5 aylık kızım Michelle N'nin öksürük ve soğuk algınlığı şikayeti üzerine Beylikdüzü'nde bir özel hastaneye gittik. Yatış işlemleri ve ödemenin ardından doktor muayene etti.

İşlemlerden sonra testler yapıldı ve solunum yolları virüsü teşhisi kondu. Bebeğim 4 gün hastanede kaldı. 3 gün de yoğun bakım ünitesinde kaldı.

3. günün sonunda bir doktor 'Burası 1 aylık bebekler için, sizin bebeğiniz 5 aylık. Burada kalırsanız bebeğiniz ölür' dedi. Bunun üzerine hastane aramaya başladık.

Biz bulamadık ama bu hastanedeki yoğun bakımdan sorumlu doktor bize Beylikdüzü'nde başka bir hastane önerip '2 hafta kalırsa sağlığına kavuşur' dedi. Özel ambulansla bu hastaneye sevk olduk.

35 bin liralık yatış ücretini peşin ödedim. Bebeğim yoğun bakım ünitesine alındı. Hemşire bize 'Burada beklemeyin, evinize gidin' dedi. Eve gittik. Ertesi gün arayıp bebeğimin durumunun kötü olduğunu söylediler. Hastaneye gittiğimde ise bebeğimin öldüğü söylendi." dedi.

Öte yandan fezlekede suç örgütü lideri F.S'nin PKK hükümlüsü olduğu ve suçları işlediği sırada İYİ Parti üyesi olduğu da yer aldı.

CUMHURİYET SAVCISINI TEHDİT EDENLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Cumhuriyet savcısı Y.E'nin makam odasında tehdit edilmesine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 3 jandarma personeli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında 2 avukatın da bulunduğu 8 zanlı Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.



Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 8 şüpheliden 5'i tutuklama, 3'ü ise adli kontrol şartı talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek", "birden fazla kişiyle tehdit", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs", "yargı görevini yapanı etkileme ve kişisel verileri aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından avukat Aylin Arslantatar, Mustafa Kemal Zengin, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın tutuklanmasına, avukat M.G., İ.K. ve T.A'nın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.





OLAY

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen M.K.Z'nin görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı.



Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.