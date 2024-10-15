Kara yollarında durum! Trafik ne durumda?
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. İşte Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre yollardaki son durum...
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşakları 125-130. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-5. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 19-24. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırşehir-Kırıkkale istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kızılkaya-Korkuteli yolunun 8-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ilgaz-Korgun-Çankırı yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizliği nedeniyle trafik akışı kısa sürelerle durdurularak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.