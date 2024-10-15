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Kars'ta kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 09:25
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Kars’ta kaçakçılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Kars'ta kaçakçılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, birçok kaçak malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucu yapılan operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 60 şişe sahte alkollü içki, gümrük kaçağı 430 paket sigara, 2 bin dolu makaron ve 4 cep telefonu ile 2 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

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