Aydın’da düzensiz göçmen operasyonu: 18 kişi yakalandı

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki toplam 18 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.