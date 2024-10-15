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Aydın’da düzensiz göçmen operasyonu: 18 kişi yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 09:28
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Aydın’da düzensiz göçmen operasyonu: 18 kişi yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki toplam 18 düzensiz göçmen (beraberinde 13 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldı.

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