Karabük’te feci kaza! 2 yaralı

Feci Kaza Karabük-Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

E.K. idaresindeki 06 CDJ 590 plakalı otomobille, Z.D. idaresindeki 16 NDK 12 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden E.K. ile yolcu olarak bulunan E.K. yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.