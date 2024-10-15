İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyde yürüttüğü soykırım kapsamında kullandığı araç ve silahlara ilişkin bilgi verdi.

SALDIRILAR YIKIMA YOL AÇIYOR



Sevabite, İsrail ordusunun, evlerin arasında ve sokaklarda dolaşan uzaktan kumandalı ve bomba yüklü robotlar kullandığını, bunların altyapı ve yerleşim alanlarında büyük yıkım ve beşeri kayıplara neden olduğunu söyledi.

Robotların yanı sıra su ve deterjan depolamada kullanılan varil ve tankların içine bomba yerleştirildiğini kaydeden Sevabite, bu tankların, Filistinliler onlara yaklaştığında patlatıldığını aktardı.

İSRAİL SOYKIRIMA DEVAM EDİYOR



İsrail'in ayrıca hareket eden her cisme ateş açmak için "Quadcopter" tipi insansız hava araçlarını, evleri bombalamak için de savaş uçaklarını kullandığını belirten Sevabite, ölü sayısının yüksek olmasına yol açan bu ölümcül araçların kullanımının, İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım suçları

işleme niyetini yansıttığını dile getirdi.

350'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kuzeyde 10 günü aşkın süredir devam eden saldırılarda 350'den fazla kişinin öldüğünü, yüzlercesinin yaralandığını söyleyen Sevabite, İsrail ordusunun, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin saldırıya uğrayan bölgelere ulaşmasına da izin vermediğini ve bu nedenle yaralıların ölüme terk edildiğini kaydetti.



İsrail'in soykırımının sürmesinde ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın payı olduğuna değinen Sevabite, uluslararası kuruluşları bu vahşi savaşı durdurması için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.