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İzmir'deki terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 12:12
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İzmir’deki terör operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

İzmir'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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