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Gaziantep'te iki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 12:25
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Gaziantep’te iki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Gaziantep’te, yol ortasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu iki grup arasında, yol ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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