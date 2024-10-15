Gaziantep’te iki grup arasında sopalı kavga: 6 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi.

Aralarında kadın ve çocuklarında olduğu iki grup arasında, yol ortasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle gözaltına alınan taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.