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Alkollü sürücü dehşet saçtı! İki otomobil merdivenlere uçtu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 15:59 Güncelleme: 15.10.2024 16:05
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Alkollü sürücü dehşet saçtı! İki otomobil merdivenlere uçtu

İzmir'in Konak ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarken park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da merdivenlerden düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobile çarptı, otomobiller çarpmanın etkisiyle merdivenlere düştü.

KAZA SONRASI MERDİVENLERE DÜŞTÜLER

Kılıç Reis Mahallesi 249. Sokak'ta A.T. (31) yönetimindeki 35 UGD 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 KHJ 646 plakalı otomobile çarptı.

İKİ OTOMOBİL MERDİVENDEN DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle iki otomobil de yol kenarındaki merdivenlere düştü. Yaralananın olmadığı kaza sonrası A.T. polis merkezine götürüldü.

SÜRÜCÜ SARHOŞ ÇIKTI

A.T'nin ifadesinde, agresif hareketler yapan motosikletlinin kendisine sağa çekmesini işaret etmesi üzerine korktuğunu, kazanın ondan kaçarken meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu belirtildi.

Kaza anı çevredeki binaların güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.T'nin kullandığı otomobilin park halindeki otomobile çarpması, araçların merdivenlere düşmesi yer alıyor.

Kaza sonrası merdivenlere düştülerKaza sonrası merdivenlere düştüler KAZA SONRASI MERDİVENLERE DÜŞTÜLER

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