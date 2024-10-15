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Ağıla girince şoke oldu! Kurt yedi geriye kemikler kaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2024 10:54 Güncelleme: 15.10.2024 10:57
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Ağıla girince şoke oldu! Kurt yedi geriye kemikler kaldı

Besici Selim Kılıçoğlu, sabah ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. Onlarca koyunu kurt tarafından yenen Kılıçoğlu, "Köpeklerin havladığını duydum ama tilki sandım, çok önemsemedim." ifadelerini kullandı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Gözmen köyünde yaşandı.

AĞILA GİRİNCE ŞOKE OLDU

Besici Selim Kılıçoğlu, sabah ağıla gittiğinde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Koyunlarının yerde hareketsiz yattığın gören Kılıçoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

66 koyunun kurt saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da besiciyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Telef olan 66 koyun ise kepçeyle ağıldan çıkarılıp römorka yüklenerek güvenli bir noktada gömüldü.

(A HABER ARŞİV)(A HABER ARŞİV)

"KÖPEKLERİN HAVLADIĞINI DUYDUM AMA TİLKİ SANDIM"

Besici Selim Kılıçoğlu, köpek seslerini duyduğunu fakat çok fazla önemsemediğini söyleyerek, "Saat 03.15'te hayvanların olduğu ağıla geldim. O saatlerde geldim baktım hiçbir şey yok, ondan sonra geri döndüm. Tekrar sabah 06.30 gibi geldim. Baktım ki kapıya vurmuşlar, hayvanlar ürkmüş. Hepsi bir köşeye sığınmış. Kurt yemiş. Bütün hayvanları boğmuş. 15 tane yaralı var. Köpeklerin havladığını duydum ama tilki sandım, çok önemsemedim. 66 hayvan telef oldu. İl Tarım Müdürümüz geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.

Ağıla girince şoke olduAğıla girince şoke oldu AĞILA GİRİNCE ŞOKE OLDU

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