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Esenyurt Devlet Hastanesi'nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.10.2024 11:36 Güncelleme: 14.10.2024 12:33
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Esenyurt Devlet Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.

Esenyurt Devlet Hastanesi poliklinik bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastalar tahliye edilmeye başlanırken, itfaiye ekipleri sevk edildi.

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