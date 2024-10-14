28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim Pazartesi tatil olacak mı?

Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği sorulardan biri, "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?" oldu. Milyonlarca öğrenci, bu özel günün tatil programını öğrenmek için internet üzerinden araştırmalara yöneliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil uygulamaları da gündemde.

28 Ekim: Yarım Gün Çalışma

Resmi Gazete'deki açıklamalara göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren bayram kutlamaları başlamaktadır. Ancak bu tarih, yarım gün olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, bankalar, borsalar, PTT ve kargo hizmetleri bu gün yarım gün hizmet verecek. Yani, öğrenciler ve çalışanlar için 28 Ekim, resmi tatil değil, ancak yarım gün çalışma süresi olarak geçiyor.

29 Ekim: Resmi Tatil Coşkusu

29 Ekim Salı günü ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olarak resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu özel günde, ülke genelinde ve yurt dışında devlet adına çeşitli törenler düzenlenecek. 1923'te Cumhuriyetin ilan edildiği bu tarih, her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Milyonlarca öğrenci ve vatandaş, bu anlamlı günde bayramın tadını çıkaracak.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı