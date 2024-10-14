28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü? 28 Ekim Pazartesi tatil olacak mı?
Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü yaklaşırken, 28 Ekim ve 29 Ekim tarihleri için tatil planları da gündeme geldi. Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde coşkuyla kutlanacak. 28 Ekim’in durumu ve 29 Ekim’in resmi tatil olup olmadığı merakla bekleniyor.
Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala, öğrencilerin ve ailelerinin en çok merak ettiği sorulardan biri, "28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?" oldu. Milyonlarca öğrenci, bu özel günün tatil programını öğrenmek için internet üzerinden araştırmalara yöneliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil uygulamaları da gündemde.
28 Ekim: Yarım Gün Çalışma
Resmi Gazete'deki açıklamalara göre, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren bayram kutlamaları başlamaktadır. Ancak bu tarih, yarım gün olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, bankalar, borsalar, PTT ve kargo hizmetleri bu gün yarım gün hizmet verecek. Yani, öğrenciler ve çalışanlar için 28 Ekim, resmi tatil değil, ancak yarım gün çalışma süresi olarak geçiyor.
29 Ekim: Resmi Tatil Coşkusu
29 Ekim Salı günü ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş günü olarak resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu özel günde, ülke genelinde ve yurt dışında devlet adına çeşitli törenler düzenlenecek. 1923'te Cumhuriyetin ilan edildiği bu tarih, her yıl coşkuyla kutlanmaktadır. Milyonlarca öğrenci ve vatandaş, bu anlamlı günde bayramın tadını çıkaracak.
2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı