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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 17:28 Güncelleme: 13.10.2024 17:28
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Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

Elazığ'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan yayayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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