Rize'de gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anbean araç kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Behice Köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya'da memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki köyüne H IS 53 plakalı aracı ile gelen Şener Kurkut o esnada yola çıkan 53 AV 018 plakalı araca çarptı.
Çarpanın etkisiyle savrulan Kurkut idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.