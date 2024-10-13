13 Ekim 2024, Pazar
Haberler Yaşam Haberleri

Rize'de gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 17:31 Güncelleme: 13.10.2024 17:31
ABONE OL
Rize’de gurbetten geldiği köyüne 2 kilometre kala kaza yaptı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anbean araç kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Behice Köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya'da memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki köyüne H IS 53 plakalı aracı ile gelen Şener Kurkut o esnada yola çıkan 53 AV 018 plakalı araca çarptı.

Çarpanın etkisiyle savrulan Kurkut idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör