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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 08:52 Güncelleme: 13.10.2024 08:54
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi: 2 ölü

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Yaralılar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Karaman-Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki 70 ABK 451 plakalı minibüs, çam ağaçlarına çarparak devrildi.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildiTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ

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