Şırnak Cizre'de “Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız” Sempozyumu

Cizre ilçe Sağlık Müdürlüğü'nün "Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız" adı altında düzenlenen sempozyumda ülkede son dönemlerde çocuklara yönelik artan şiddet olaylarının önlenmesi ve çocukların şiddetten korunmasına yönelik hem adli, hem eğitim hem de sağlık alanında neler yapılması gerektiği konularında Uzmanlar tarafından kapsamlı bir biçimde sunum yapılıp, çözüm yolları konusunda da bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cizre Kaymakamlığı Konferans salonunda düzenlenen Moderatörlüğünü ilçe sağlık müdürlüğü Eğitim Birimi Sorumlusu Rozelin Akengin'in yaptığı, Uzman Doktor Ecenur Yağcı'nın sempozyum başkanlığını yaptığı, ilçe sağlık müdürü Dr. Ömer Ezin'in günün anlam ve önemine değindiği ve iki oturum halinde gerçekleşen Sempozyumda ilçe Sağlık Müdürlüğü Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Biriminden Uzm. Dr. Ecenur Yağcı, Hemşire Hasret Isırgan ve Hemşire Hanife Ay "Çocukların Yaşama ve Sağlık Hakkı" ile "Çocuk Yaşta Evliliklerin Zararları", Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdür yardımcısı Ercan Kırbıyık "Çocukların Eğitim Hakkı ve Kız Çocuklarının eğitime devamlılığının önemi", Cizre Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy "Çocuk İhmali ve İstismarı Nedir? Hukuki Başvuru Yolları Nelerdir?", Cizre Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzm. Dr. Büşra Ece Yavuz "Çocuklarda her yaş grubuna Özel İstismar Önlemleri" konusunda katılımcılara yönelik kapsamlı bir biçimde sunum yapılıp, çözüm yolları konusunda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sempozyum sonunda kısa bir değerlendirme yapan Cizre İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Ecenur Yağcı; "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında "Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız" sempozyumunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek farklı kurumların ilgili uzmanların bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştığını söyledi.

Yağcı, "Cizre'de ilk defa gerçekleştirilen bu sempozyumda halkımızla, ebeveynlerimizle, öğretmenlerimiz ile biraraya geldik. Umarım Türkiye'de kız çocuklarının ayrımcılığa uğraması, kız çocukları ve çocuklara yönelik şiddet son bulur. Hepimiz de bunun için çalışacağız." dedi.

Yağcı, "Cizre'de ve bölgede ilk defa düzenlenen "Çocuklarımızı şiddetten nasıl koruyacağız" sempozyumundaki amacımız kız çocukları başta olmak üzere tüm çocukların şiddetten korunmalarına yönelik toplumun dikkatini çekmek ve çocukların en temel hakları olan "yaşama ve sağlık haklarını" toplumumuza hatırlatmaktır. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumun devamını getirmek için farklı etkinlikler düzenleyerek hem insanları bilgilendireceğiz hem de farkındalık oluşturarak çocuklara daha fazla sevgi ve değerin verilmesine aracı olmaya çalışacağız."