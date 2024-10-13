Antalya’da aranması olan taksi şoförü 5 kilometrelik kovalamaca ile yakalandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten adam yaralama suçundan aranması olan isminin Emrullah D. (33) olduğu öğrenilen 07 T 3201 plakalı ticari taksi sürücüsü Yenigün Mahallesi ara sokaklarda sivil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Tehlikeli şekilde araç kullanan Emrullah D.'nin yakalanması için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerini peşine takarak yaklaşık 5 kilometre kaçan sürücü, Aşık Veysel Caddesi üzerinde aracı bırakarak yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

Ekiplerin kısa süreli kovalamacasının ardından Yeşildere ara sokaklarda yakalanan sürücü gözaltına alındı. Polis ekipleri araçta arama yaparken, Emrullah D., işlemleri için Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olay yerine çağrılan trafik ekipleri tarafından sürücüye dur ihtarına uymamak, kırmızı ışıkta geçmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve makas atmak başta olmak üzere ilgili maddelerden para cezası uygulandı. Ticari taksi ise olay yerine çağrılan araç sahibine teslim edildi.