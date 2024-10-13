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Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2024 13:46
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Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde kamyonetin motosikletin çarpışıp, her iki aracın alev aldığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elmalı ilçesine bağlı Bayralar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Aytaç Özen'in kullandığı 07 BIF 075 plakalı motosiklet, sola dönüş yapan Hüseyin Sarıca yönetimindeki 07 Z 5826 kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ile kamyonet alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada, kamyonette bulunan İbrahim Solmaz ile motosiklet sürücüsü Aytaç Özen yaşamını yitirdi. Yaralanan Hüseyin Sarıca ise Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri, morga götürüldü.

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